Подорожание фруктов и овощей ожидается в России в ближайшие полгода

Вторая половина минувшего года в нашей стране запомнилась ощутимым подорожанием некоторых категорий продовольственных товаров: яиц, курятины, мяса. Это весьма взбудоражило не только общество, но и государство. Этот год обещает быть спокойнее предыдущего в плане цен на продовольствие в первые несколько месяцев. По словам главы общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, на данный момент на рынке отсутствуют предпосылки для резкого удорожания каких-либо товаров в зимне-весенний сезон. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что рост стоимости станет наблюдаться в силу стандартных сезонных факторов.

По мнению эксперта, по объективным причинам в ближайшее время будет сезонное подорожание фруктов и овощей.

О подчеркнул, что после прошлогодних всплесков цен государство научилось оперативно реагировать на резкие изменения стоимости продуктов.