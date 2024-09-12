Подрядчикам рассказали, как пользоваться порталом строим.дом.рф

Минстрой России совместно с АО «ДОМ.РФ» в целях обеспечения информационного сопровождения внедрения механизма строительства жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу, предусмотренного Федеральным законом от 22 июля 2024 г. №186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу», подготовил памятку для подрядных организаций о регистрации и публикации проектов на портале строим.дом.рф .

Портал предлагает сервисы для привлечения клиентов, заинтересованных в строительстве индивидуальных жилых домов.

Гражданам он позволяет получить персональную рекомендацию для строительства частного дома и предоставляет доступ к каталогу проверенных подрядных организаций.

Для подрядчиков и поставщиков это маркетплейс для получения заказов. Также они могут воспользоваться порталом для взаимодействия с заказчиками и банками.

Для банков это дополнительный канал для привлечения клиентов. Сайт помогает аккредитовать подрядные организации и их проекты в цифровом формате.