Подведены итоги конкурсного отбора среди МСП Городского округа Пушкинский на предоставление субсидий

Конкурс провели в рамках соответствующей муниципальной программы «Предпринимательство», рассчитанных до 2027 года.

Конкурсный отбор провели среди заявок от малых и средних предприятий (МСП) в Городском округе Пушкинский. По итогу из списка выбрали 14 субъектов-победителей.

Представители МСП направляли заявки на портал государственных и муниципальных услуг региона. По итогу отбора победителями стали 14 организаций. Десять из них прошли по мероприятию «Частичная компенсация затрат, связанных с приобретением оборудования», четыре — по мероприятиям «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере соцпредпринимательства».

Объем финансирования компенсировал 30,7% затрат организаций. Общая сумма затрат субъектов МСП равнялась 19 547 тысяч рублей.

Реализация представленных проектов станет важным социальным и экономическим толчком для округа: это позволит создать не меньше 45 новых рабочих мест, а также сохранить 416 трудящихся.