Погрузка на железной дороге в Рязанской области увеличилась на 1,4% в прошлом месяце

В минувшем месяце погрузка на железной дороге в Рязанской области составила около 850 тыс. тонн, что на 1,4% выше показателя за тот же период 2022 года. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что также за прошедший месяц совершена погрузка около 44 тыс. тонн зерна, что больше в полтора раза прошлогоднего показателя, почти 23 тыс. тонн химикатов и соды.

Добавляется, что выросла в полтора раза погрузка лома черных металлов, а также более чем на 5% метизов.