Погрузка на железной дороге в Рязанской области увеличилась на 5% в первом полугодии

С января по июнь включительно текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила более пяти миллионов тонн, что на 5% выше показателя за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что в течение полугода было погружено 4,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что более чем на 3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также погрузка зерна составила более чем на 400 тонн, и увеличилась почти на 36%, химикатов и соды – около 144 тыс. тонн, что почти на 4% больше аналогичного периода 2023 года.

Отмечается, что погружено почти 60 тыс. тонн продуктов перемола, что на 21% больше, около 14 тыс. тонн строительных грузов, что свидетельствует о росте более чем в полтора раза, а также около девяти тысяч тонн метизов, что выше на 3%.