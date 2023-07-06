Погрузка зерна на железной дороге в Рязанской области выросла вдвое с начала года
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С начала текущего года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области увеличилась более чем вдвое по сравнению с тем же периодом минувшего года и составила более 296 тыс. тонн. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что самые большие объемы были отправлены с железнодорожных станций Ряжск-1, Нижнемальцево, Чучково и Кораблино.
Уточняется, что наибольший рост в погрузке также зафиксирован среди лома черных металлов, промтоваров и метизов.