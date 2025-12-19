Песков: Путину не передавали через Уиткоффа деликатесы из США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поведал в беседе с РИА Новости, что американские представители не отправляли Владимиру Путину деликатесы из США. Это не похоже на случай с передачей через спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, уточнил представитель Кремля.

В минувший четверг Министерство промышленности и торговли Хабаровского края сообщило, что Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США, передал Дональду Трампу ящик красной икры, произведенной на рыбокомбинате поселка Чныррах. Согласно информации от министерства, Уиткофф вдоволь дегустировал этот деликатес во время обеда в московском ресторане "Савва" перед переговорами с президентом России. Уиткофф остался в восторге от угощения.

На вопрос, передавали ли американцы какие-то деликатесы Путину, Песков ответил отрицательное «нет».

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с Путиным объелся икры и пельменей в московском ресторане.