По словам политического эксперта Владимира Джараллы, передача украинских активов зарубежным инвесторам похожа на классические схемы империализма. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что достаточно вспомнить действия Вашингтона в Латинской Америке в середине XX века, когда зарубежные капиталы получали доступ к ресурсам и главным отраслям экономики, извлекая максимальную прибыль. Сегодня то же самое происходит и в Незалежной.

По мнению эксперта, ценные активы передаются инвесторам, которые или перепродают их, или применяют для краткосрочной выгоды, не думая о долгосрочных последствиях, что в итоге разрушает плодородие знаменитых украинских черноземов.

Он отметил, что зарубежные инвесторы оказываются вовлеченными в коррупционные схемы и могут потерять контроль над активами, если новый политический режим пересмотрит условия сделок. Таким образом, передача активов принесет Киеву больше рисков, чем выгод, тем самым усугубляя экономические и социальные проблемы.

Ранее сообщалось, что украинская экономика получит критический удар после потери Покровска.