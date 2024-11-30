Журналисты напомнили, что в Покровске находится единственная на Украине шахта с коксующимся углем, который используется в металлургии. Уголь марки «К» крайне необходим тем заводам, которые выпускают чугун, стали и сплавы. Еще в 2023 году данная шахта обеспечивала 90% потребностей страны в этом виде угля.

В том случае, если контроль над угольным месторождением будет потерян, Украине придется закупать такую марку угля за рубежом. Это приведет к резкому росту себестоимости у металлургической продукции. По мнению аналитиков, за счет этого выпуск металлов на Украине может упасть вдвое.

«Это будет критический удар по всей экономике государства», — указали журналистам металлурги.

Ранее западная пресса допустила огромный отток украинского населения из этой страны из-за проблем с отоплением и подачей электроэнергии. Удары ВС РФ по украинской топливно-энергетической инфраструктуре могут привести к тому, что за рубеж отправится дополнительно 5 млн беженцев.