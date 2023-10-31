Politico: большая часть выделенных Украине средств потрачена в США

Большая часть американских средств, предназначенных для помощи Украине, была потрачена в самих США, пишет издание Politico со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Он считает, что средства пошли на контракты с американскими поставщиками вооружения.

Ландсбергис сообщил, что европейские политики планируют совершить поездку по отдельным штатам США, чтобы напрямую убедить американских избирателей поддержать продолжение военной и финансовой помощи Украине. Министр признался, что пока не знает, какие страны отправят в США своих делегатов.

Ранее новый спикер Конгресса Майк Джонсон заявил, что палата представителей будет голосовать только по тем законам, которые включают помощь Израилю, поэтому выделение миллиардов на новую помощь Украине пока откладывается.