Политик из ЮАР призвал отменить границы между всеми африканскими странами

Территориальное разделение на данный момент только мешает, поскольку ни одна страна на этом континенте пока не может похвастаться полной экономической независимостью.

Джулиус Малема, глава оппозиционной партии Южно-Африканской Республики «Борцы за экономическую свободу», нашел способ добиться экономического суверенитета государств на «Черном континенте». Для этого надо упразднить существующие границы этих стран.

«На африканском континенте нет стран, которые обрели полную экономическую независимость, включая Гану, которая первой пошла по пути независимости», - заявил он во время своей речи во время открытия Панафриканского института.

Его слова привело ТАСС. По мнению Малемы, даже на данный момент не идет речи о том, что в Гане граждане страны владеют всеми средствами производства. У других же государств дело обстоит еще хуже.