Политолог Бабаев раскрыл вероятность зависимости России от Китая

Президент РФ Владимир Путин заявил, что энергетическое сотрудничество между Москвой и Пекином становится все более активным и многоплановым. Политолог Кирилл Бабаев рассказал, не приведет ли развитие сотрудничества между Россией и Китаем к «зависимости» отечественной экономики от китайской. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, Поднебесная и наша страна зависят друг от друга на равных.

Эксперт уточнил, что КНР не сможет развивать экономику без дешевых российских энергоносителей, а России необходима помощь Китая в сфере промышленности, оборудования.

По его мнению, это своего рода комплементарное взаимодействие, комплементарная зависимость.