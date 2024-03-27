Политолог Богуславская считает, что связанные с нефтью планы Вашингтона оказались под угрозой

По информации Ассоциации нефтегазовой промышленности США, запасы Стратегического нефтяного резерва Штатов находятся на тридцатилетнем минимуме. По словам политолога Юлии Богуславской, немедленного прямого воздействия на экономику сокращение запасов стратегического резерва США не окажет, тем не менее данная ситуация может стать проблемой для администрации действующего президента страны в предвыборный период. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что стратегические резервы являются весьма важным политическим ресурсом в руках любой администрации, поскольку его можно использовать разными методами: поддерживать благоприятные цены на бензин внутри страны, влиять на стоимость во всем мире, а также отвечать на какие-либо геополитические шоки, которые станут приводить к росту цен на энергоресурсы.

По мнению эксперта, ситуация на нефтяном рынке ставит планы администрации Байдена под угрозу. Так, с начала спецоперации на Украине Белый дом продавал ресурсы из резервов в первые месяцы для того, чтобы нивелировать последствия для рынков энергоносителей. Таким образом они попробовали бороться с бюджетными дефицитами, а сегодня данные планы под угрозой.