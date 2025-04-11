Политолог Бредихин назвал цель Трампа в экономической политике

Американский лидер Дональд Трамп развязал практически против всего мира беспрецедентную торговую войну. Импортные пошлины увеличены до исторического максимума. Сильнее всего этот удар пришелся Канаде, Мексике, Китаю и Евросоюзу. Политолог Антон Бредихин рассказал, какие цели преследует глава Белого дома в экономической политике. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, прежде всего торговая война Трампа направлена на демонстрацию внутриполитического характера деятельности новоизбранного президента США, то есть показать ориентированность на свой начальный предвыборный слоган: «Сделаем Америку великой!».

Историк пояснил, что если Гренландию, Канаду и Мексику Трамп может включить в состав США, то руководителей Евросоюза ему нужно наказать. И они будут наказаны до тех пор, пока каждый из них не покается в своих грехах и не станет говорить о том, что Трамп самый великий, самый могучий, что Трамп – истинный правитель всей Европы и всего Западного мира.

Ранее сообщалось, что Трамп отсрочил введение пошлин для ряда «сговорчивых» стран.