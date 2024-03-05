Политолог Денисов пояснил причины невозможности полной блокировки Москвы в плане импорта
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По словам политолога Дениса Денисова, Брюссель не сможет добиться полной блокировки нашей страны в плане импорта. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что антироссийские санкции не дают того эффекта, которого ожидали западные государства.
По мнению эксперта, всегда находятся обходные пути для того, чтобы практически все санкционные товары в результате оказывались на территории нашей страны.
Он отметил, что невозможно все товары, поступающие на импорт, включая продукты, снабдить чипами, по которым будет отслеживаться их передвижение.