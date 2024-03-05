Политолог Денисов пояснил причины невозможности полной блокировки Москвы в плане импорта

По словам политолога Дениса Денисова, Брюссель не сможет добиться полной блокировки нашей страны в плане импорта. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что антироссийские санкции не дают того эффекта, которого ожидали западные государства.

По мнению эксперта, всегда находятся обходные пути для того, чтобы практически все санкционные товары в результате оказывались на территории нашей страны.

Он отметил, что невозможно все товары, поступающие на импорт, включая продукты, снабдить чипами, по которым будет отслеживаться их передвижение.