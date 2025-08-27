Политолог Дудаков раскрыл важный нюанс в вопросе санкций против РФ

Американский бизнес начинает зондировать почву для возвращения на российский рынок, что может указывать на готовящееся смягчение санкционного режима. Как сообщил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков, такая активность связана с прагматичными заявлениями администрации Дональда Трампа, которая отправляет компаниям соответствующие сигналы.

Эксперт пояснил, что вероятность снятия ограничений значительно возрастает в случае достижения договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Именно этот фактор, а не экономические предпосылки, является ключевым для Вашингтона при принятии решений в сфере санкционной политики.

По его словам, возобновление работы американских компаний в России способно оказать положительное влияние на экономики обеих стран. Открытие рынков и восстановление деловых связей станет индикатором постепенной нормализации двусторонних отношений.

Политолог резюмировал, что текущие переговоры бизнеса можно рассматривать как опережающий ответ на возможные политические решения. Итогом этого процесса может стать поэтапное снятие ограничений, однако окончательное решение остается в прямой зависимости от прогресса на дипломатическом треке.

Ранее сообщалось, что Европа ждет новых санкций от Трампа после провала переговоров Путина и Зеленского.