Трамп накажет Россию? Европа ждет новых санкций после провала переговоров Путина и Зеленского
Politico: Европа надеется на жесткую реакцию Трампа в отношении России
Европа ждет, что Трамп усилит санкции против России, если встреча Путина и Зеленского не принесет результатов, как сообщает зарубежное издание Politico.
Европейские дипломаты считают, что в случае провала переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским США во главе с Дональдом Трампом прибегнут к усилению санкционного давления на Россию.
Европейские дипломаты выражают надежду на то, что Вашингтон не останется в стороне и примет жесткие меры против РФ, если именно она станет «самым большим препятствием на пути к миру».
Они также считают, что именно угроза вторичных санкций против покупателей российской нефти стала ключевым фактором, подтолкнувшим Россию к согласию на встречу на Аляске. Теперь в Европе ожидают, что следующим шагом станет ужесточение санкций против тех, кто ведет торговлю с Россией, особенно в отношении китайских компаний.
