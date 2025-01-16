По словам политолога Александра Дудчака, удар российских войск по крупнейшему газовому хранилищу во Львовской области может поставить под угрозу взаимодействие Незалежной с западными партнерами, так как Киев ранее уже отказался от транзита отечественного голубого топлива, а теперь получил удар и по своей ГТС. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что после удара накачивать Киеву там особо нечего с востока, и без того Незалежная на протяжении многих лет сдает в аренду часть подземных газовых хранилищ. Теперь их партнеры могут засомневаться в целесообразности хранить свои запасы на территории Украины.

Эксперт добавил, что газохранилище, по которому нанесен удар, находится на западе Незалежной, а газотранспортная система страны устроена таким образом, что она технически не способна перекачивать газ с запада на восток.

Ранее в Минобороны России заявили, что удар по газовой инфраструктуре Украины был ответом за атаку на «Турецкий поток».