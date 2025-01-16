Министерство обороны Российской Федерации информирует о том, что массированный удар по объектам газовой инфраструктуры Украины стал ответом на атаки Вооружённых сил Украины с использованием западных ракет ATACMS и Storm Shadow. Также причиной послужила атака на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая была направлена на срыв подачи газа по газопроводу «Турецкий поток».

В течение последних суток российские вооружённые силы провели серию атак по позициям ВСУ, включая объекты военной инфраструктуры, такие как аэродромы, а также места хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов. В атаках были задействованы силы оперативно-тактической авиации, ракетные войска, ударные беспилотники и артиллерийские подразделения.

Как добавили в пресс-службе Министерства обороны РФ, в результате ракетного удара была уничтожена наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа, расположенного в городе Стрый Львовской области Украины.

Ранее глава Запорожской области Балицкий сообщил об украинском ударе по Бердянску. Управляемой ракетой была целенаправленно атакована емкость с нефтепродуктами в порту. Задачей ВСУ было устроить экологическую катастрофу в акватории Азовского моря.