Спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис заявил, что европейские государства могут в течение ряда месяцев прийти к консенсусу по конфискации прибыли от российских активов, чтобы создать фонд для Незалежной. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, в данном случае Европе стоит брать пример с Вашингтона, который понимает риски подобных шагов. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Штаты понимают, что это будет серьезным ударом по американоцентричной системе мировой экономики, создаст жуткий прецедент, то есть в странах мира не будет ни долларов, ни корреспондентских счетов в долларах и евро.

По мнению эксперта, в плане европейских элит все по-другому, в массе своей они являются бесполезными идиотами.