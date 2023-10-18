Политолог Евстафьев считает, что Москва и Пекин заключили настоящую зерновую сделку

Отечественная компания «ЭПТ» и китайская государственная корпорация China Chengtong International, Ltd заключили контракт на поставку в Поднебесную 70 млн тонн зерна, плодов зернобобовых и масличных культур с Урала, Сибири и Дальнего Востока. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, данную договоренность можно рассматривать в качестве настоящей зерновой сделки, в отличие от черноморской инициативы. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это своего рода ответ Западу за попытку вернуть черноморскую сделку.

По мнению эксперта, российско-китайская зерновая сделка может считаться и ответом лидеру Турции в том, что можно и так договориться.

Он подчеркнул, что ситуация свидетельствует о том, что Пекин больше не является игроком на украинском зерновом рынке.