Политолог Маркелов назвал причины блокировки Германией согласования нового пакета антироссийских санкций
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Берлин блокирует согласование нового пакета санкций Евросоюза в отношении России, направленных на усиление контроля за обходом ограничительных мер и касающихся экспорта российского сжиженного природного газа. Политолог Сергей Маркелов рассказал, почему правительство Германии выбрало эту стратегию поведения. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, Берлину изначально не очень нравилась идея с санкциями, поскольку это наносит удар по их экономике. На сегодняшний день существует два вида антироссийских санкций: это часть санкций, где сохраняется минимальная прибыль для Евросоюза – это газ, продукты переработки, химические удобрения, ядерное топливо, а также санкции, подразумевающие полный запрет.
Эксперт добавил, что главная идеология сегодняшнего ввода санкций состоит в том, что каждое государство старается извлечь выгоду для себя, из-за чего Германия тормозит введение нового пакета ограничений. В целом государствам Евросоюза нужно это для сохранения экономики на плаву в условиях санкционных ограничений для России.
По его мнению, Берлин в качестве драйвера европейской экономики максимально страдает от любых санкций. А введение очередного пакета приведет к тому, что многим предприятиям ФРГ придется переходить в режим альтернатив. Таким образом, Германия на сегодняшний день теряет экономические драйвера и предприятия, в связи с чем весьма противится введению новых ограничений.