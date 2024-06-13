Политолог Маркелов назвал причины блокировки Германией согласования нового пакета антироссийских санкций

Берлин блокирует согласование нового пакета санкций Евросоюза в отношении России, направленных на усиление контроля за обходом ограничительных мер и касающихся экспорта российского сжиженного природного газа. Политолог Сергей Маркелов рассказал, почему правительство Германии выбрало эту стратегию поведения. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, Берлину изначально не очень нравилась идея с санкциями, поскольку это наносит удар по их экономике. На сегодняшний день существует два вида антироссийских санкций: это часть санкций, где сохраняется минимальная прибыль для Евросоюза – это газ, продукты переработки, химические удобрения, ядерное топливо, а также санкции, подразумевающие полный запрет.

Эксперт добавил, что главная идеология сегодняшнего ввода санкций состоит в том, что каждое государство старается извлечь выгоду для себя, из-за чего Германия тормозит введение нового пакета ограничений. В целом государствам Евросоюза нужно это для сохранения экономики на плаву в условиях санкционных ограничений для России.

По его мнению, Берлин в качестве драйвера европейской экономики максимально страдает от любых санкций. А введение очередного пакета приведет к тому, что многим предприятиям ФРГ придется переходить в режим альтернатив. Таким образом, Германия на сегодняшний день теряет экономические драйвера и предприятия, в связи с чем весьма противится введению новых ограничений.