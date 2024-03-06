Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова продлить транзит российского газа при поступлении соответствующего запроса от Европы. По словам политолога Алексея Мартынова, Незалежная готова продолжать транзит отечественного голубого топлива в Европу, как и получать за это финансы от Москвы. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что транзит не прерывался, Россия продолжает платить за него, а европейские потребители — потреблять «агрессивный некошерный российский газ».

По мнению эксперта, существует одно старое народное выражение: ссы в глаза — божья роса. Это про Незалежную.