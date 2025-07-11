Политолог раскрыл секреты 25%-й американской пошлины для Казахстана

Введение США 25% пошлин на казахстанские товары с 1 августа 2025 года вызвало жесткую дипломатическую переписку между Токаевым и Трампом. Астана назвала меры угрозой экономике, Вашингтон — вопросом национальной безопасности. Политолог Никита Мендкович считает давление США обреченным на провал. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, Вашингтон видит Казахстан не партнером, а объектом влияния или «колонизации». Кроме того, требования Трампа (угроза повысить пошлины в ответ) исключают компромисс, то есть даже с Китаем США ведут переговоры неохотно, а Казахстану предложат лишь капитуляцию.

Эксперт пояснил, что в итоге позиция США исключает диалог на равных, оставляя Астане лишь две опции: сдаться или конфликтовать. Казахстан мог бы ответить заморозкой активов американских нефтяных компаний и пересмотром СПС, что компенсировало бы убытки и улучшило соцклимат. Однако прозападное лобби в элите Казахстана блокирует жесткие ответные меры, позволяя США «эксплуатировать страну до отпора».

По его мнению, США ведут «диалог глухих», используя пошлины как инструмент доминирования, а не переговоров. Казахстан обладает рычагами для защиты суверенитета (нефтяные контракты), но их применение маловероятно из-за прозападных элит. Конфликт заморозится до глобальных изменений в миропорядке или смены курса Астаны.

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