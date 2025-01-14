На фоне отказа от трубопроводного топлива из России в странах Старого Света складывается «энергетический дефицит». По словам политолога Григория Савельева, если Евросоюз не желает терять экономику, то ему необходимо мириться с Москвой и восстанавливать «Северные потоки». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что в связи несогласием Киева продлить договор на прокачку отечественного голубого топлива в Европу осталась лишь одна нитка — «Турецкий поток». Таким образом, большая часть газа в Европе — это сжиженный природный газ, стоимость которого вырастает в несколько раз из-за технологий и логистики.

По мнению эксперта, Европа не замерзнет, однако обогрев будет стоить намного дороже. Кроме того, промышленность европейских стран продолжит разоряться, поскольку высокие тарифы на газ увеличивают себестоимость товаров, они становятся дороже и, таким образом, менее конкурентоспособны.

Ранее в Германии признали, что Украина спровоцировала рост цен в Европе.