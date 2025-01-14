Лидер немецкой оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (ССВ) выступила с неожиданным заявлением о ситуации с поставками российского газа в Европу, в котором политик обвинила Украину в ухудшении экономической ситуации.

В интервью радиостанции Deutschlandfunk женщина подчеркнула безупречную репутацию России в вопросах соблюдения контрактных обязательств по поставкам голубого топлива.

По словам Вагенкнехт, транзит газа через территорию Украины продолжался в соответствии с договоренностями, принося Киеву существенный доход. За прошедший год украинская сторона получила около миллиарда долларов в качестве транзитных платежей. Однако недавнее решение Украины о прекращении транзита привело к очередному скачку цен на газ в странах Европейского союза.

Немецкий политик акцентировала внимание на том, что Россия исторически демонстрировала надежность как поставщик энергоресурсов, неукоснительно выполняя взятые на себя обязательства. По данным экспертов энергетического рынка, нынешняя нестабильность цен на газ в Европе во многом обусловлена именно перебоями в транзите через украинскую территорию.

Ранее сообщалось о том, что НАТО хочет взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики.