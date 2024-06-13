Политолог Шаповалов назвал причину торможения Берлином переговоров о новых санкциях

Правительство Германии блокирует ход переговоров о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза против России. По словам политолога Владимира Шаповалова, препятствовать процессу переговоров Берлин заставляют экономические и политические обстоятельства. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что именно ФРГ несет ключевое бремя потерь от санкционной политики против России, так как зримо теряет лидерские позиции, немецкая экономика теряет конкурентоспособность, следствием которых являются экономические потери и социальное неблагополучие.

По мнению эксперта, недавние выборы депутатов Европарламента показали, что все партии правящей коалиции потеряли голоса, фактически произошла делегитимация действующей власти, а также резко усилились партии, ассоциирующиеся с политикой нормализации отношений с Россией. Поэтому для немецкого правительства сегодня довольно сложно поддерживать новые санкционные действия против Москвы.