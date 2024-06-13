Политолог Шаповалов назвал причину торможения Берлином переговоров о новых санкциях
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Правительство Германии блокирует ход переговоров о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза против России. По словам политолога Владимира Шаповалова, препятствовать процессу переговоров Берлин заставляют экономические и политические обстоятельства. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что именно ФРГ несет ключевое бремя потерь от санкционной политики против России, так как зримо теряет лидерские позиции, немецкая экономика теряет конкурентоспособность, следствием которых являются экономические потери и социальное неблагополучие.
По мнению эксперта, недавние выборы депутатов Европарламента показали, что все партии правящей коалиции потеряли голоса, фактически произошла делегитимация действующей власти, а также резко усилились партии, ассоциирующиеся с политикой нормализации отношений с Россией. Поэтому для немецкого правительства сегодня довольно сложно поддерживать новые санкционные действия против Москвы.