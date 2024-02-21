Политолог Шатров перечислил способы избежать мирового экономического кризиса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал страны G20 не использовать экономику как оружие и воздерживаться от недобросовестной конкуренции. По словам политолога Игоря Шатрова, Запад смешивает экономику и идеологию, в связи с чем трудно достичь сбалансированных решений. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что это ход против здравого смысла.

По мнению эксперта, «балансирующим инструментом» может стать БРИКС, поскольку у него в некотором смысле другой принцип формирования. Так, если в G20 – ведущие экономики мира, то в БРИКС – ведущие и растущие экономики.

Он добавил, что в тот момент, когда баланс сильных и набирающих силу найдется, серьезнее и важнее, чем баланс уже эту силу имеющих и опробовавших.