Политолог Шипилин считает, что за счет западных санкций российская экономика взбодрилась

Глава государства Владимир Путин заявил, что Западу вместо нашей страны нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно, тем не менее они просчитались. По словам политического аналитика Павла Шипилина, санкционная политика западных стран имела цель победы над Россией, тем не менее эффект получился обратным. Об этом сообщает радио Sputnik.