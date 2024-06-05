Политолог Солонников считает, что ПМЭФ доказывает невозможность изоляции России Западом

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что свое участие в ПМЭФ подтвердили представители почти 140 государств мира. По словам политолога Дмитрия Солонникова, Россию не удается изолировать на мировой арене. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что это заметно и по числу участников форума, и по активности главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, и по графику встреч главы государства, и по активности наше страны на международных площадках.

По мнению эксперта, ПМЭФ – площадка, где вырабатывается альтернативный взгляд на мировую экономику и геополитику, что привлекает к нему многие страны.

Он добавил, что форум является важнейшим элементом мировой стратегической инициативы построения нового многополярного общества. Участники с интересом приезжают в северную столицу России обсудить, как будет выглядеть мир дальше, после того как западный гегемонизм окончательно исчезнет.