Политолог Светов назвал причины страха у Франции и Германии конфискации активов

Европейский центральный банк, Берлин и Париж боятся конфискации замороженных российских активов, поскольку это может оказать негативное влияние на евро. Политолог Юрий Светов рассказал, что в действительности мешает государствам Евросоюза безнаказанно присвоить российские финансы и каким будет ответ Москвы. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, именно эти две страны имеют ведущую экономику в Европе, поэтому их страх связан с тем, что нельзя исключать прецедент, при котором остальные государства побоятся хранить свои активы в западных валютах.

Эксперт добавил, что в случае ответных действий Москвы на конфискацию российских активов в судебном порядке Евросоюз ожидаю негативные последствия для экономики.

По его мнению, именно это весьма выгодно Вашингтону, поскольку он заинтересован в ослаблении евро и предпочтении американского доллара.