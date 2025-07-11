Политолог заявил, что Трамп готовится к прямой конфронтации с БРИКС

Дональд Трамп объявил о 10%-х пошлинах на товары всех стран, поддерживающих политику БРИКС. Этот шаг стал ответом на декларацию альянса, осудившего «односторонние тарифные меры США» как угрозу глобальной торговле. Политолог Владимир Киреев рассказал, почему БРИКС стал мишенью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Трамп открыто заявил, что действия БРИКС направлены на «уничтожение доллара» как мировой резервной валюты. Его потеря, по словам президента США, «равносильна поражению в мировой войне». Более того, БРИКС объединяет 40% мировой экономики и половину населения планеты (после включения Ирана, ЕАЭ и др.), следовательно, его консолидация создает альтернативу западным институтам.

Эксперт пояснил, что действия США являются «жестом отчаяния» — так политологи называют действия США. В итоге альянс не расколется, но мир столкнется с новой волной инфляции и фрагментацией торговых потоков.

Ранее сообщалось, что торговля внутри БРИКС набирает обороты на фоне угрозы пошлин.