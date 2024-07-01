Политолог Журавлев назвал состав нового пакета антироссийских санкций

Лидеры государств - членов Европейского союза решили организовать новый санкционный режим в отношении нашей страны, якобы в связи с «дестабилизирующими действиями за рубежом». Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, что будет включено в очередной санкционный пакет и какое влияние окажет на Россию. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, все реальные и возможные ограничения уже включили в предыдущие пакеты санкций в отношении нашей страны, тем не менее Брюссель может включить изъятие капиталов, которые планируется передать Киеву. Тем не менее это весьма опасно.

Эксперт подчеркнул, что если в новый пакет антироссийских санкций включат изъятие капиталов нашей страны, то больше никто не будет хранить финансы в Европе. Таким образом, данный шаг покажет миру, что Европе нельзя доверять свои денежные средства и нельзя отдавать деньги, взятые у государства на хранение, другой стране.