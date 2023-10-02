Политолог Журавлев перечислил государства, которые могут в будущем поплатиться за помощь Киеву
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По словам политолога Дмитрия Журавлева, Франция и Италия могут попасть под удар за оказание поддержки Незалежной. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он отметил, что промышленность данных государств уже пострадала на фоне санкций против России.
По мнению эксперта, нелегко будет и Польше, где возникли проблемы в сельском хозяйстве на фоне поставок зерна с Украины в Европу. Аналогичная ситуация и у Словакии.
Он добавил, что маловероятны последствия украинского конфликта для североевропейских стран, так как у них есть значительные вложения за рубежом.