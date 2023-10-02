По словам политолога Дмитрия Журавлева, Франция и Италия могут попасть под удар за оказание поддержки Незалежной. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что промышленность данных государств уже пострадала на фоне санкций против России.

По мнению эксперта, нелегко будет и Польше, где возникли проблемы в сельском хозяйстве на фоне поставок зерна с Украины в Европу. Аналогичная ситуация и у Словакии.

Он добавил, что маловероятны последствия украинского конфликта для североевропейских стран, так как у них есть значительные вложения за рубежом.