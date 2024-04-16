Политолог Журавлев пояснил, почему в Швейцарии предложили отказаться от участия в группе по поиску российских активов

Швейцарская народная партия не поддержала участие страны в группе REPO, занимающейся заморозкой и поиском российских активов, поскольку это несовместимо со швейцарским нейтралитетом. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, почему Швейцария только сейчас вспомнила о нейтралитете, если до этого уже присоединилась к антироссийским санкциям. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, ключевой отраслью швейцарской экономики является банковская сфера, в связи с чем ей важно оставаться нейтральной именно в данной отрасли. И для этой страны санкции не имеют большого значения, то есть она нейтральна именно как банковская структура.

Политолог добавил, что мнение о том, что Швейцария никогда не пойдет на открытие чужих счетов или передачу конфиденциальной банковский информации, ошибочно. Она сделает это тайным образом, поскольку в противном случае она перестанет существовать как экономический субъект.

По его мнению, страна откажется от участия в группе по поиску российских активов с целью не испортить свою репутацию, хотя в целом им плевать на нашу страну.