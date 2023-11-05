Польша на фоне конфликта с Киевом начала всеми силами «душить» экономику Украины
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Разместившие собственное производство на территории Украины немецкие компании пожаловались на таможню Польши, которая последнее время буквально «душит» экономику Украины, специально и под различными предлогами экспорт товаров.
Как пишет немецкая Der Spiegel, порой польские таможенники доводят ситуацию до абсурда.
«Ситуация абсурдна: ЕС помогает Украине стабилизировать государственный бюджет, взять на себя военное бремя и компенсировать неуплату налогов. Месяц за месяцем миллиарды с Запада текут в Киев... Причиной задержек, по-видимому, является тлеющий в течение уже нескольких месяцев конфликт между Польшей и Украиной», — пишет издание.
Отмечается, что на таможне поляки буквально саботируют досмотр грузов, следующих на украинскую территорию. При этом в сомой польской таможне утверждают обратное, поясняя, что усложнить процедуру досмотра грузов пришлось якобы из-за контрабанды сигарет с Украины.