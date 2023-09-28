Польша отказалась принимать предложения Украины по поводу решения спора из-за зерна

Эмбарго на ввоз украинского продовольствия в страну будет сохранено и дальше.

По мнению пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера, то, что предлагает в качестве урегулирования Киев, никак не поможет польским аграриям защититься от наводнения страны украинскими продуктами.

«Украина де-факто хочет, чтобы эти товары могли въезжать - хоть и по лицензии, но без каких-либо ограничений», - заявил он в телеэфире канала TV Republika.

По его мнению, это в состоянии дестабилизировать польский рынок. Это никак не поспособствует защите польских производителей.