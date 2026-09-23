Кому и сколько добавят: какие категории пенсионеров ждет прибавка до конца 2026 года

Несколько групп российских пенсионеров до конца 2026 года станут получать больше. Об этом в беседе с RT заявил Каплан Панеш, заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. Часть перерасчетов, по его словам, уже проведена, остальные предстоят в октябре и ноябре.

По информации эксперта, раньше других изменения коснулись работающих пенсионеров. С 1 августа им зачли страховые взносы, перечисленные работодателями за 2025 год. Максимальная прибавка составила ₽470,28.

Следующий этап начнется с 1 октября. В этот день стартует ежегодная индексация пенсий военнослужащих и приравненных к ним категорий — бывших сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Повышение, по данным СМИ, составит 4 процента.

Как пояснил Панеш, обращаться никуда не нужно: ведомственные пенсионные подразделения пересчитают выплаты самостоятельно. Величина прибавки определяется должностью, званием, выслугой и надбавками.

Тогда же пересмотрят выплаты для двух категорий получателей страховых пенсий. Гражданам, отметившим 80-летие в сентябре, фиксированную часть удвоят — с ₽9584,69 до ₽19169,38. Сверх этого им назначат надбавку на уход, равную ₽1413,86. По словам депутата, аналогичный порядок действует для тех, кому в сентябре установили I группу инвалидности. Если основания совпадают, удвоение повторно не производится.

Еще одна мера касается пенсионеров, на содержании у которых находятся нетрудоспособные члены семьи. За одного иждивенца доплата составит ₽3194,90, за двоих — ₽6389,80, за троих и более — ₽9584,69. Панеш уточнил: при наличии сведений в Социальном фонде деньги начислят автоматически, иначе придется подать заявление и приложить документы.

Завершит череду изменений ноябрь. В этом месяце, по словам парламентария, пересмотрят специальные доплаты бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности.

«Все ключевые повышения до конца года пройдут автоматически», — заключил Панеш.

Ранее сообщалось, что пенсионеры старше 80 лет получат выплату в размере ₽11 тыс.