Пожизненная трезвость достижима даже для тех, кто не раз срывался. Такое заявление в разговоре с RT сделал Руслан Исаев — кандидат медицинских наук, психиатр и нарколог, возглавляющий клинику доктора Исаева и Независимую наркологическую гильдию.

Специалист напомнил: зависимость медики относят к хроническим болезням, поэтому возврат к употреблению не исключен и после курса терапии. Особенно высок риск у людей с уже случившимися срывами и повторными визитами к врачам.

«Но рецидив не означает, что человек уже не сможет вернуться к нормальной жизни. Возможна и достижима как длительная ремиссия, так и пожизненная трезвость. Мы знаем немало случаев, когда после серьезных проблем с употреблением люди годами живут без психоактивных веществ, работают, создают семьи и возвращаются к полноценной жизни», — отметил эксперт.

Продолжительность лечения напрямую связана с анамнезом, пояснил Исаев. Чем дольше человек употреблял и чем тяжелее протекала зависимость, чем чаще случались рецидивы, тем более растянутым во времени должно быть и лечение, и последующее сопровождение. Именно поэтому, подчеркнул собеседник RT, оценивать прогноз по числу срывов неправильно.

«Даже после нескольких рецидивов возможна многолетняя и пожизненная трезвость. Но и относиться к зависимости как к заболеванию, которое можно окончательно вылечить за несколько месяцев, в корне неправильно», — заключил Исаев.

Ранее сообщалось, что нарколог Исаев предупредил о последствиях ежедневного алкоголя.