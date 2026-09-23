Джиган под проверкой: полиция Подмосковья изучает сообщения о стрельбе по сотрудникам

ГУ МВД по Московской области: полиция проверяет сообщения о стрельбе Джигана

Общество

Фото: [соцсети]

Полиция Московской области проводит проверку по опубликованным в СМИ сведениям о рэпере Денисе Устименко-Вейнштейне, известном как Джиган.

Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, речь идет о сообщениях, согласно которым летом 2026 года артист в Подмосковье незаконно удерживал своих сотрудников и открыл по ним стрельбу. В ведомстве уточнили, что проверка проводится по фактам, изложенным в публикациях СМИ.

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