Джиган под проверкой: полиция Подмосковья изучает сообщения о стрельбе по сотрудникам

Полиция Московской области проводит проверку по опубликованным в СМИ сведениям о рэпере Денисе Устименко-Вейнштейне, известном как Джиган.

Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, речь идет о сообщениях, согласно которым летом 2026 года артист в Подмосковье незаконно удерживал своих сотрудников и открыл по ним стрельбу. В ведомстве уточнили, что проверка проводится по фактам, изложенным в публикациях СМИ.