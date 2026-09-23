«Woman moment»: образ дочери Заворотнюк оценили почти в ₽2 млн

Super.ru: дочь Анастасии Заворотнюк показала образ в Монако за ₽1,8 млн

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

30-летняя Анна Заворотнюк, дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, устроила стильный мини-перформанс во время шопинга и поделилась им с подписчиками, пишет Super.

Фото: [соцсети]

Анна опубликовала в личном блоге фото из примерочной в топе-корсете за ₽60 тысяч и розовой мини-юбке за ₽33 тысячи рублей от Fantome Design.

Вместе с одеждой Анна демонстрировала часы Cartier за ₽893 тысячи, кольцо Cartier за ₽255 тысяч и сумку Chanel за ₽551 тысячу рублей. По подсчетам издания Super, общая стоимость комплекта составила примерно ₽1,8 млн.

«Woman moment», — подписала снимок Анна.

Сейчас Заворотнюк с мужем-бизнесменом Тимуром Исмаиловым живет в Дубае — семья переехала туда в 2022 году, потому что у супруга там сосредоточена работа. Анна периодически приезжает в Россию, чтобы навестить родных, и часто путешествует по Европе.

Ранее актриса Юлия Снигирь восхитила фанатов откровенной фотосессией в кружевном белье.

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