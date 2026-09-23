В ВСУ признали самое уязвимое место украинской армии

По словам Игната, именно баллистика представляет сегодня наибольшую угрозу для украинской армии. Особенно страдает Киев — столица принимает на себя значительную часть ударов. Проблема усугубляется нехваткой ракет для систем Patriot и отсутствием достаточного пополнения запасов.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным.