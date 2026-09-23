В ВСУ признали самое уязвимое место украинской армии

Игнат заявил, что удары баллистикой являются слабым местом ВСУ

Политика

Слабым местом Вооруженных сил Украины являются удары баллистическими ракетами, признал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Об этом сообщает ТСН.

По словам Игната, именно баллистика представляет сегодня наибольшую угрозу для украинской армии. Особенно страдает Киев — столица принимает на себя значительную часть ударов. Проблема усугубляется нехваткой ракет для систем Patriot и отсутствием достаточного пополнения запасов.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным.

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