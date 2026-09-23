Британия сделала неожиданное заявление о планах Путина и НАТО

AP: Британия считает, что Россия не стремится к конфликту с НАТО

Политика

Россия не стремится к прямой конфронтации с НАТО, считают в британском правительстве. Об этом сообщает The Associated Press.

Источник, говоривший на условиях анонимности, заявил: по оценке Лондона, президент России Владимир Путин не намерен вступать в прямой конфликт с альянсом. Эта оценка прозвучала на фоне того, что официальные лица Эстонии, Латвии и Литвы тоже стали более осторожными в прогнозах о возможной эскалации. После многолетних призывов к Западу занять более жесткую позицию по отношению к Москве, в Балтии, похоже, начали смещать акценты.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным.

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