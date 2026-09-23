«Королевская двойня» в Наро‑Фоминске: в перинатальном центре родилась разнополая пара малышей

Сразу двумя детьми — мальчиком и девочкой — пополнилась одна молодая семья в Наро-Фоминске. Роды принимали в местном перинатальном центре, и случай этот, по данным статистики, относится к категории редких: разнополая двойня встречается примерно в одном случае из тысячи родов. Родителями новорожденных стали Аделина и Сергей, сообщил REGIONS.

Такую двойню нередко называют «королевской» — из-за сочетания сына и дочери в одной беременности. Сами супруги оценивают прошедшие роды как организованные на высшем уровне. Формат они выбрали осознанно — партнерский: все время рядом с Аделиной находился муж, поддерживая ее морально в самый ответственный и тревожный момент.

«Выбрали партнерские роды. Все-таки двойня, было тяжело, нужна была поддержка мужа. Это были естественные роды. Не было никаких сомнений, что дети будут здоровы, потому что рядом были профессионалы», — поделилась мама малышей.

Аделина отзывается о работе специалистов центра с благодарностью. По ее словам, врачи справились с задачей блестяще: дети родились полностью здоровыми, а сама молодая мама чувствует себя хорошо и восстанавливается быстрыми темпами.

Семен Андрусенко, возглавляющий родовое отделение Наро-Фоминского перинатального центра, в свою очередь отметил: медики хорошо понимают, насколько велико доверие семей, доверяющих им такие важные моменты жизни.

«„Королевская двойня“ — это всегда повышенная ответственность: каждый малыш требует индивидуального подхода. В нашем случае девочка шла в головном предлежании, а ее братик — в тазовом, что требовало от команды максимальной слаженности и ювелирной работы. Мы готовы к родам любой сложности и всегда делаем все, чтобы мечты родителей сбывались», — отметил Андрусенко.

Сотрудники центра поздравили Аделину и Сергея с пополнением. А всем, кто ждет ребенка в Наро-Фоминске и соседних округах, врачи напомнили: в их распоряжении есть и современное оборудование, и опытная команда, готовая принять роды любой сложности — будь то обычные или такие редкие и волнительные, как появление «королевской» двойни.

Ранее сообщалось, что в Серпуховском роддоме появилась на свет девочка весом почти 5 кг и ростом 58 см.