Почти 80 человек стали общественными инспекторами в сфере обращения с отходами в Подмосковье
В Подмосковье вручили удостоверения общественным инспекторам по обращению с ТКО
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье вручили удостоверения общественным инспекторам в сфере обращения с отходами. Их получили 76 жителей региона, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Общественные инспекторы могут проводить семинары по повышению экологической грамотности, проверять состояние контейнерных площадок, фиксировать нарушения и взаимодействовать с управляющими компаниями и регоператорами.
«Именно активисты являются теми людьми, которые находятся непосредственно на местах и видят реальную картину изнутри. Общественные инспекторы способствуют оперативной реакции на возникающие вопросы, реализации проектов и внедрению новых инициатив», — отметил глава министерства Игорь Даниленко.
Работа в сфере обращения с отходами входит в нацпроект «Экологическое благополучие».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.