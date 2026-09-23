Почти 80 человек стали общественными инспекторами в сфере обращения с отходами в Подмосковье

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье вручили удостоверения общественным инспекторам в сфере обращения с отходами. Их получили 76 жителей региона, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Общественные инспекторы могут проводить семинары по повышению экологической грамотности, проверять состояние контейнерных площадок, фиксировать нарушения и взаимодействовать с управляющими компаниями и регоператорами.

«Именно активисты являются теми людьми, которые находятся непосредственно на местах и видят реальную картину изнутри. Общественные инспекторы способствуют оперативной реакции на возникающие вопросы, реализации проектов и внедрению новых инициатив», — отметил глава министерства Игорь Даниленко.

Работа в сфере обращения с отходами входит в нацпроект «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.