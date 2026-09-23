Когда могут привлечь к работе в выходной без согласия: эксперт разъяснил нормы ТК РФ

За работу в выходной или праздничный день сотруднику положена оплата как минимум вдвое больше обычной — такое правило закреплено в Трудовом кодексе России. Подробности в разговоре с RT раскрыл Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве России. Согласно информации, повышенный размер распространяется на всех работников и рассчитывается за часы, которые были отработаны фактически.

«Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором», — подчеркнул собеседник RT.

При этом сотрудник, по информации эксперта, вправе выбрать другой вариант. По желанию работника вместо двойной оплаты ему могут дать дополнительный день отдыха, пояснил эксперт. Тогда за отработанный выходной или праздник начисляется одинарная сумма, а сам отгул не оплачивается. Согласно информации, использовать его разрешено в течение года с момента такой работы либо присоединить к отпуску, выпадающему на этот период.

Существуют и правила, касающиеся самого вызова на работу. Согласно информации, привлечь сотрудника к труду в выходной или нерабочий праздничный день можно лишь тогда, когда он дал на это письменное согласие. Поводом для такого вызова выступают работы, которые не были запланированы заранее. Их срочное выполнение необходимо, поскольку от этого зависит дальнейшее нормальное функционирование организации в целом, ее отдельных структурных подразделений либо индивидуального предпринимателя.

«Также хочу отметить, что привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в установленных законодательством случаях», — напомнил он.

Ранее эксперт Балынин показал на примерах, как январский отпуск влияет на выплаты.