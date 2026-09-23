Жвачка в животе на семь лет? Гастроэнтеролог из Дубны развеяла пять главных мифов о жевательной резинке

Очередной День рождения жевательной резинки обернулся разбором популярных заблуждений о ней. Сделала его Тамара Константинова — врач-гастроэнтеролог из Дубны. Она проанализировала, из чего состоит жвачка, и опровергла пять мифов, касающихся ее влияния на желудочно-кишечный тракт. Один из них знаком многим с детства: якобы проглоченная резинка задерживается в животе на семь лет, сообщил REGIONS.

Этот миф Константинова называет самым живучим. Определенная логика в нем есть: ферментов, которые расщепили бы синтетическую каучуковую основу, у человека нет. Однако приклеивания к стенкам желудка на годы не случается. Перистальтика — волнообразные сокращения мышц — продвигает комок дальше по кишечнику, и он выходит естественным путем. Транзит занимает от 24 до 72 часов, то есть примерно столько же, сколько отводится на выведение грубой клетчатки или кукурузы.

Второй миф приписывает жвачке гастрит и язву. Сама резинка к этим болезням отношения не имеет, поясняет врач: виной всему бактерия Helicobacter pylori и нестероидные противовоспалительные препараты. Но есть нюанс, на который Константинова обращает особое внимание, — жевать натощак нельзя.

«Когда человек жует, мозг получает сигнал о поступлении пищи, и желудок начинает активно вырабатывать соляную кислоту и пищеварительные ферменты. Если еды в желудке нет, концентрированный сок начинает раздражать собственную слизистую оболочку. У людей с уже имеющимися проблемами ЖКТ это может спровоцировать обострение», — отметила Константинова.

Третье заблуждение связано с жвачкой без сахара: считается, что она безвредна и даже способствует похудению. В составе таких резинок присутствуют сахарозаменители и сахарные спирты — сорбит, ксилит, маннит. Пока дозы небольшие, опасаться нечего. Но если в день уходит более 3–5 подушечек, кишечник может ответить неприятными реакциями.

«Сахарные спирты не всасываются полностью и, попадая в толстый кишечник, становятся пищей для бактерий. Это вызывает процессы брожения, метеоризм, вздутие живота и даже осмотическую диарею», — предупреждает гастроэнтеролог.

Четвертый миф — о замене чистки зубов. Позиция стоматологов и гастроэнтерологов совпадает: жвачка лишь дополняет гигиену. Слюна, выработку которой она стимулирует, омывает зубы и нейтрализует кислоты после приема пищи. Однако снять налет механически, особенно в промежутках между зубами, резинка не в состоянии. Если использовать ее вместо щетки и нити, кариес не заставит себя ждать.

Пятое утверждение — о смертельной угрозе при проглатывании. Одна подушечка, случайно попавшая в желудок, взрослому не опасна. Риск появляется в двух случаях. Первый — регулярное и обильное проглатывание: тогда возможно формирование беззоара, плотного кома в желудочно-кишечном тракте, который способен вызвать непроходимость. Второй — маленькие дети 4–5 лет, чей пищеварительный тракт еще слишком узок и слаб для транзита инородных тел.

Далее Константинова перешла к практике. Чтобы жвачка приносила пользу, а не вред, она советует три правила.

Жевать исключительно после еды. В этом случае резинка помогает нейтрализовать кислоту и очистить полость рта. На голодный желудок стимулируется выработка желудочного сока, и без пищи он начинает раздражать слизистую.

Не растягивать процесс. Достаточно 5–10 минут, а после исчезновения вкуса резинку следует выбросить. Затянутое жевание оборачивается заглатыванием лишнего воздуха — аэрофагией, отсюда вздутие и икота, плюс нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав.

Внимательно читать состав. Оптимальный вариант — жвачка без сахара с натуральными подсластителями, к примеру со стевией. Избытка сорбита и аспартама лучше избегать: сахарные спирты в больших количествах вызывают брожение в кишечнике и дискомфорт.

Ранее сообщалось, что врач Прокофьев предупредил о риске язвы из-за жевательной резинки.