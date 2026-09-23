Стрельба в коттедже Джигана: работник раскрыл детали

Работник Джигана подтвердил, что получил две пули от рэпера

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Работник рэпера Джигана подтвердил, что получил две пули от хозяина дома, и уехал из России. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел еще в июле, когда артист вернулся из Израиля в коттеджный поселок «Шато Соверен». Джигану якобы показалось, что за ним следят. Он взял Шоруха — гражданина Таджикистана, который помогал ему по дому несколько лет — и отправился обходить территорию. Во время обхода рэпер внезапно обвинил рабочего в изнасиловании ребенка, запер его в коридоре и пригрозил казнью. Началась стрельба. После этого Джиган вернулся в дом и заявил, что «убил его».

Однако работник выжил. Он не стал подавать заявление в полицию на своего работодателя и уехал из страны.

Ранее стало известно, что Джиган устроил стрельбу в собственном доме и держал персонал в заложниках.

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