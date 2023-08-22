Польша приготовилась продлить запрет на ввоз украинского зерна на свою территорию

Сельскохозяйственная продукция и после 15 сентября не будет попадать на внутренний рынок Польши. Максимум, на который пойдут поляки – это транзит зерна с Украины через свою территорию.

По этому поводу высказался министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус во время выступления на телеканале Polsat.

«Если будет необходимо ввести свой односторонний запрет, то мы его введем, поскольку нас интересуют прибыли фермеров», - заявил он.

Он подчеркнул, что любые дискуссии по этому поводу стоит закрыть. Глава сельскохозяйственного ведомства добавил, что сильно сомневается в том, что такое решение подвергается критике со стороны значительного количества государств, входящих в Евросоюз. По его убеждению, подобный шаг должна поддержать также Румыния.