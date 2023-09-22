Польша резко нарастила импорт российских удобрений

Польша в июле нарастила импорт российских удобрений в 3,3 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает РИА Новости на основе анализа польской статистики.

В июле польские сельхозпроизводители закупили у России удобрений на $20,2 млн. По этому показателю Россия уступает лишь Германии ($22,6 млн) и уверенно превосходит других экспортеров – Литву ($13,5 млн), Финляндию ($8,3 млн) и Нидерланды ($8,1 млн).

Весной прошлого года Польша значительно сократила закупки удобрений в России, но уже с июня 2022 года вновь начался подъем.

В 2021 году Польша закупила у России удобрений на $360 млн за 12 месяцев. По итогам первых семи месяцев этого года общий объем импорта составляет $97,6 млн.